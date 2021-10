Suite à l'annonce de la mort de Koichi Sugiyama, Akira Toriyama lui rends hommage la traduction ci-dessous:"J’ai appris la nouvelle du décès de Monsieur Sugiyama, et je suis surpris. Lorsque l’on s’est vu il y a quelques années, il m’a donné l’impression, dans le bon sens du terme, qu’il était une sorte de sorcier possédant la vie éternelle ! L’image de Dragon Quest a été construite en fonction du grand nombre de merveilleux et impressionnants chef-d’œuvres créés par Monsieur Sugiyama, qui a cette même époque, adorait les jeux. Et il n’est pas exagéré de dire cela. J’ai vraiment été très honoré d’avoir pu travailler ensemble. Que son âme repose en paix."