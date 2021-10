Nintendo Everything

3 nouveaux esprits seront ajoutés ce vendredi 8 octobre à Super Smash Bros Ultimate : Samus Aran (Metroid Dread), EMMI ainsi que Soldat Chozo. Vous avez jusqu'au mercredi 13 octobre pour battre ces esprits et les rajouter à votre collection.

Like

Who likes this ?

posted the 10/06/2021 at 12:36 PM by masharu