■ Guerrilla est à la recherche d'un concepteur de systèmes sociaux expérimenté, passionné par les communautés de joueurs et les fonctionnalités sociales.

■Vous travaillerez au sein d'une équipe centrale de plusieurs concepteurs axés sur les systèmes sociaux et l'engagement des joueurs.

■Les joueurs compatibles peuvent créer des groupes de type guilde pour explorer ensemble.

Explorez des façons créatives pour les joueurs de se connecter aux autres dans le jeu.

■Développer des systèmes de dialogue et de conversation qui relèvent la barre pour les jeux AAA.

■Collaborer avec les concepteurs de l'interface utilisateur pour créer une interface de dialogue fluide, intuitive et imaginative.

■Posséder une connaissance détaillée de la conception narrative dans les jeux RPG en monde ouvert, en mode solo ou en ligne.

■Avoir une expérience approfondie des tâches de conception narrative et des systèmes de dialogue complexes.

On sait depuis un moment que la seconde équipe dedirigée par(chef de projet de Raimbox Six Siège et senior designer du multi de Killzone 2) bosse sur un projet secret depuis, si on se base sur le profil linkedin du monsieur.Les dernières offres d'emploi semblent enfin nous indiquer la direction de ce projet, en effet il s'agirait d'un RPG en monde ouvert avec des fonctionnalités coop/multijoueur. En effet, de nouveaux postes à pourvoir tout juste publiés viennent mettre la puce à l'oreille, à commencer par celui de Designer senior de systèmes sociaux, qui vise à relier les joueurs entre eux :Un second poste pour un Senior Narrative Systems Designer semble ainsi indiquer qu'il s'agirait d'un RPG en monde ouvert (à noter qu'on a pas la certitude qu'il s'agit d'une annonce pour le même projet)Reste à voir si Guerrilla souhaite déjà créer un nouvel univers dans le cadre d'une nouvelle licence ou plutôt opter pour un spin of de Horizon. Le studio avait initialement pour ambition de développer un mode coop pour Horion.