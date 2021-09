Après un retour à Liverpool en s'offrant Firesprite, Sony renforce le dernier arrivé au sein des PlayStation Studios avec l’ajout d’un studio basé à Manchester. L'acquisition de Fabrik Games est intervenue dans le cadre de l'arrivée de Firesprite dans les studios de Sony Interactive Entertainment portant l'effectif total de celui-ci à 265 personnes, sachant que le recrutement n'est pas terminé.Fabrik Games a été fondée par le directeur général de Firesprite, Graeme Ankers, en 2014 avec pour vision de créer, publier et soutenir de nouvelles expériences de jeu. Fabrik Games a collaboré avec Firesprite pour proposer le survival-horror The Persistence sur plusieurs plateformes.

posted the 09/29/2021 at 01:47 PM by altendorf