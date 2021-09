Si vous aimez jouer au échecs comme moi, ajouter moi sur le site Chess.com et on se fera des parties.Mon pseudo : Populus402Je suis pas mauvais alors gare à vousÇa pourra être sympa de me mesurer à des joueurs d'échecs de Gamekyo et pour ceux qui aiment les échecs, je vous conseil absolument la série le Jeu de la Dame.Pour ceux qui aiment les échecs et qui aimerait apprendre. Regardez sur le net Échecs Blitzstream il explique vraiment très bien les bases etc pour les débutants.Bon bah, peut être à bientôt sur le plateau !