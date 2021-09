Voici une petite vidéo de Resident Evil 1 sous l'Unreal Engine 5.Le remake du remake sur PS5 XSX un jour?En tout cas c'est fou comme ce jeu vieilli tellement bien (c'est indéniablement le plus beau jeu de sa génération), 20 ans plus tard, et le jeu passe toujours crème de nos jours.Mythique tout simplement.