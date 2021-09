Salut à tous, J'ai fini RE2 Remake avec Léon. Je me suis dit "bon je fais le scénario principal de Claire" mais je vois que c'est EXACTEMENT LA MEME CHOSE qu'avec Léon. Du coup, je me pose la question de l'intérêt de refaire ce scénario avec Claire. (Je parle pas des scénarios bis) Merci !

posted the 09/05/2021 at 02:08 PM by kevisiano