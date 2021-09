[url][/url][url][/url][url][/url]Salut à tous,Bon je vais pas lister l'enchaînement de mauvaises décisions prises par Playstation depuis l'annonce de la PS5. Juste qu'ils commencent à être un peu lourd avec leur communication à base de formulation obscure dans des blog.Je sais bien que c'est le privilège du leader de faire un peu ce qu'il veut, je souhaite juste à Sony de se casser la gueule un peu, histoire de retomber sur terre. D'un point de vue marketing/com, ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est fascinant...Alors ils ont encore du crédit aux yeux des joueurs, et un trailer de God of War fera vite oublier tout ça.L'exemple du "GT7 est une exclusivité PS5" à "GT7 est cross-gen" un an plus tard. Sans même reconnaître qu'il y a eu un changement de statut pour le jeu. Le sentiment d'être pris pour un con. Encore plus quand on voit que le site officiel affiche encore fièrement que c'est une exclu PS5.(Au passage, quel est l'intérêt de la version PS5 à 80€ pour Horizon si l'upgrade est gratuite?)