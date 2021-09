C'est à mon avis clairement une réponse à la dépréciation rapide des jeux sur Playstation. Concrètement, Sony s'attend à encaisser 80 euros avec un jeu PS5. Donc le calcul semble assez simple : un jeu PS4 à 70 euros plus une upgrade à 10 euros le compte est bon. Sauf que voilà, un jeu PS4 se déprécie très vite. Ya des promo partout, tout le temps. Ce qui ne semble pas être le cas pour les jeux PS5. J'ai l'impression que les promo seront beaucoup moins aggressives. Alors j'imagine que Sony espère contrer les ptits malins à la recherche de copie PS4 à petit prix. Donc la méthode bourrine : l'économie PS4 est totalement séparée de sa soeur la PS5. Impossible pour le consommateur d'échapper au jeu à 80 balles. Je ne dis pas qu'une promo soit impossible à l'avenir, mais Sony entend bien encaisser des copies à plein tarif. (Sinon le comportement de Sony pour les consommateurs est méprisable sur next gen. Je leur souhaiterais presque du mal, histoire qu'ils retombent sur terre...)

posted the 09/02/2021 at 07:12 PM by texas02