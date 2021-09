Télé & Cinéma

Le maitre du film catastrophe revient en 2022 pour nous en mettre plein les mirettes et nous démontrer qu'un film fun et un peu con bah ça reste plaisant à voir.Au casting de ce film nous retrouvons, Halle Berry, Patrick Wilson, Donald Sutherland, Michael Peña, Charlie Plummer et John Bradley-West notamment.Bientôt dans nos salles obscure donc.