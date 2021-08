Comics / Manga / Bande Dessiné

Bon je sais pas si vous êtes nouveau à regarder Dai ou si vous avez pas lu le manga mais si vous voulez pas être divulgâché fuyez ce poste de suite !!!Voici maintenant le poste en question ...Comme vous le savez surement Dragon Quest Dai no Daibouken pour le remake franchis le cap des épisodes non adapté par l'ancien animé. Nous arrivons même récemment à l'apparition de Vearn. Je tenez à dire ceci pour un peu plus de contexte, nous savons également que la licence à droit à un Spin-off en manga centré sur Avan et sa jeunesse.Sans parler de merchandising et autre goodies la licence à repris du poile de la bête et je crois qu'elle fait des émules au japon, si je dit pas de connerie la série rencontre un franc succès.Vous vous demandez mais ou il va avec tout ça ? Et bien à une possible suite à la série.NANI ? Entend-je ? Bien si vous avez lu le manga vous savez exactement que Killvearn ou plus exactement Piroro sont des envoyés du Dragon Noir Velther, ce dernier est évoqué à plusieurs reprise dans le manga et ce dernier semble avoir des vues sur la Terre hors Dai arrive a faire échouer ses plans.Ma théorie est donc la suivante c'est que je pense qu'il y aura une suite avec Dai et qu'on verra Dai ce coup ci adulte affronter Velther et aller directement au Makai.La promotion plus toute cette fin ouverte ne serait pas un hasard pour moi, je pense qu'on verra une suite annoncé après la fin du second anime quand il aura conclu l'ensemble de l'adaptation du manga.