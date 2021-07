Bonjour !Parlons un peu du jeu vidéo de maintenant, voulez-vous ? Depuis plusieurs années, il part littéralement en couilles. Les mêmes jeux, les mêmes genres qui ne renouvellent pas, voir même les genres fourre tout qui ne ressemblent plus à rien (et que je te foute de l'xp, des arbres de compétences, du loot, etc, partout...)... Moi ça commence à m'emmerder.Comme pour l'ère PS360, je m'emmerde pas mal dans le JV de maintenant. Les Souls ont été, et sont encore mon plus grand plaisir depuis. Sauf qu'en attendant Elden Ring, je joue à quoi ?Et bien, j'ai trouvé mon kiff sur un genre qui ne me bottait quasiment pas : les MMO.Je vous en parle donc ici, de pourquoi je kiff en ce moment, mes découvertes, ainsi que des découvertes mobiles sur lesquelles je m'éclate et ou je redécouvre des jeux d'une licence qui m'est importante. Et je sais que ça peut paraître étonnant d'aller vers le MMO pour prendre un peu de nouveauté, et pourtant, je prends un pied monstre avec ces jeux.Et vous alors ? Vous trouvez pas que le jeu vidéo tourne en rond?Que l'on mélange des genres n'importe comment ?Le MMO est-il un genre qui plaît encore ?Quels MMO conseillez-vous ?