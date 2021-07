Le final est pour bientôt, TWD saison 11 arrive en août sur OCS pour les plus pressé et plus tard sur Netflix et co. Diffusé en 3 parties, la dernière devrait donc sortir logiquement en 2022, pour un total de 24 épisodes pour cette ultime saison.Le groupe va être confronté à une nouvelle menace nommé "Reaper". La prod est consciente des critiques de la saison 10 jugée un peu "molassonne" et veux rectifier le tir avec cette ultime saison qu'on nous promet violente, sans pitié et ce même avec les personnages principaux, des morts de perso important sont sûrement à prévoir.