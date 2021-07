Pour ceux qui le font ou refont en ce moment, vos impressions sur la qualité du remaster ou le jeu en lui même.Je suis entrain de le découvrir et hormis une phase d'adaptation au départ et 2/3 petits défauts comme le gyroscope, que je n'utilise pas toute façon je trouve qu'il fait parti du haut de la liste des Zelda !Alors oui il a peu d'exploration et de liberté mais c'est un parti pris, et même si c'est vrai que le monde du ciel peu paraître assez vide, ​qu'il n'y a pas de cycle jour-nuit, et que la maniabilité peut paraître peu intuitive au 1er abord, le jeu a d'autres qualités.Je suis assez surpris par l'histoire, bien mise en avant mystérieuse et très prenante servi par des cinématiques qui permettent de mettre en valeur les personnages avec parfois de l'émotion qui s'en dégageLes musiques sont sublimes et marquantes mais ça c'est une habitude dans la sagade vrais donjons, la direction artistique reste toujours aussi jolie et a un véritable charme, même 10 ans après.De plus c'est un jeu important dans l'univers de la saga, vu que c'est le tout 1er dans l'ordre chronologique et c'est intéressant d'en savoir fait une prequelJ'aime aussi que ce soit SS qui a apporté certaines idées pour BOTW, l'endurance, le craft.. comme quoi le jeu verse dans le classique mais en même temps propose certains ajouts de gameplay qui seront perfectionné par la suite.Ce n'est pas l'opus le plus populaire, peut être parce que ce n'est pas le plus novateur de la série, mais ce Skyward Sword est pour moi un excellent Zelda digne de figurer aux cotés de ces grands frères, Ocarina, Majora's, Wind Waker, Twilight Princess et consorts !