Selon notre enquête, Tencent - qui prétend être une entreprise indépendante - est très pro-CCP (Communist Party of China) et a déjà promis en 2017 aux dirigeants chinois d'augmenter fortement sa part de membres du parti, qui est actuellement de 23% - en particulier dans les postes de direction des entreprises.



Nous avons contacté les deux sociétés, Tencent et Crytek, à ce sujet, mais aucun d'entre eux n'a voulu nous parler. Pour Henning Otte, expert en défense du parti au pouvoir en Allemagne, il s'agit d'une affaire de sécurité nationale et la vente de Crytek doit être arrêtée, si Tencent a des projets non commerciaux avec la société.

Selon des informations obtenues en exclusivité par le quotidien allemand Bild, le géant chinois Tencent tente d'acquérir Crytek via une filiale européenne pour plus de 300 millions d'euros. Alors que Crytek fournit à plusieurs armées occidentales des programmes de simulation militaire, les développeurs du studio, dont le siège est à Francfort, craignent que si leur entreprise est vendue à la Chine, leurs logiciels soient utilisés à des fins militaires par l'Armée populaire de libération ou que la Chine utilise sa participation dans l'entreprise pour espionner les armées et les fabricants d'armes occidentaux via le CryEngine.Microsoft, c'est le moment de passer à la caisse !