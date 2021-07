Nintendo a tout récemment annoncé la sortie de sa Switch OLED. Et à coté des batailles sur l'absence de 4K ou de boost graphique, une nouvelle question émerge: Les brulures d'écran caractéristiques des technologies OLED, ne risquent elles pas de devenir le nouveau problème majeur de la console aux cotés du joy-con drift ou des soucis de online ?Alors je ne vais pas mentir, hier encore je ne savais que ce problème existait, n'ayant aucun appareil avec un écran OLED. Donc ici point d'analyse poussée ou de tuto, juste du débat et du partage d'expérience entre utilisateur.Je vais tout de même tenter une entrée en matière, pour tous ceux qui comme moi ne savent pas de quoi il est question (si je fais des erreurs n'hésitez pas à le faire savoir).Dans un écran à technologie LCD chaque pixel va afficher simultanément les couleurs rouge, bleu et jaune. Les couleurs qui apparaitront dépendront du rétro-éclairage ou du courant qui les traversent.Dans un écran OLED chaque pixel est composé de 3 sous-pixel uniquement capable d'afficher une seule couleur indépendamment des autres. Ces sous pixels font s'allumer ou s'éteindre en fonction de la couleur à afficher. Mais à la manière d'une ampoule de couleur, ces sous pixels vont s'user au fil des allumages. Or comme chacune des 3 couleurs est indépendante, la vitesse à laquelle se fait l'usure n'est pas uniforme, et cette usure va laisser des "" aussi appelées "" ou "" (en anglais).Les brulures apparaissent généralement lorsqu'un élément fixe est affiché sur l'écran comme le logo d'une chaine de TV, le HUD d'un jeu ou les menus d'un téléphone, car ces sous-pixels seront sollicités de manière constante et uniforme. De plus, plus luminosité de l'écran est forte plus l'apparition des brulures se fera rapidement.Les brulures se matérialisent sous la forme d'un halo de lumière reprenant la forme de l'élément incriminé, même lorsque ce dernier n'est pas affiché. Évidemment lorsque l'écran est éteint l'effet n'est pas visible, mais dès que l'écran affiche des aplats de couleurs plus ou moins unis que les artefacts sont flagrants.Il existe des précautions à prendre, comme baisser la luminosité, éviter les éléments fixe affichés trop longtemps ou utiliser des options de maintenance anti-brulure présent sur certains appareil.De nombreux tests ont été fait par des particuliers ou des sites, sur différents types de matériels.Et on se rend compte qu'il faut tout de même plusieurs milliers d'heures avant que l'effet n'apparaisse sur les éléments fixes.Ce problème vous fait il peur ?Avez vous déjà été confrontés à ce problème vu votre TV, PSvita, téléphone, PC ?Avez vous des astuces ou conseils préventifs ?Est ce un critère déterminant lors de l'achat ?