Après la vente de Playdemic à Electronic Arts pour plus d'un milliard de dollars, AT&T et Warner Bros pourraient encore se débarrasser de quelques studios avant la fusion avec Discovery d'ici l'année prochaine. Un document officiel concernant le sujet aurait été récupéré par Jez Corden de Windows Central et ce dernier évoquerait NeatherRealm Studios et TT Games.La seule raison invoquée dans le prétendu document est qu'ils ne sont pas "dans le champ d'application" des studios qui resteront avec Warner Bros pendant la transition. Pour mémoire, lors de l'officialisation du rachat de Playdemic par EA, le président de Warner Bros Games avait déclaré : "Notre décision de désinvestissement fait partie de notre stratégie globale visant à construire des jeux basés sur les franchises historiques de Warner Bros."Aux dernières nouvelles, NetherRealm Studios a décidé de mettre de côté la licence Mortal Kombat pour se consacrer à un nouveau projet qui pourrait mettre en avant les personnages de Marvel tandis que TT Games travaille toujours sur LEGO The Skywalker Saga.Quel potentiel candidat pour NetherRealm ? Sony et son envie de promouvoir les jeux versus fighting et l'eSport avec l'EVO ou Microsoft et son envie de relancer Killer Instinct ?Quel potentiel candidat pour TT Games ? L'ogre Embracer Group et son empire de studios ou le géant Electronic Arts qui ne sait plus quoi faire de ses studios ?