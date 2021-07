... d'attendre enfin jusqu'à devant ma boîte aux lettres le facteur qui me demandera bientôt ma signature pour me soumettre avec respect " the beast ! "… aka : laMais contrairement à notre ami, j'ai de réelles et concrètes raisons qui ont su motiver mon achat, notamment la rétrocompatibilité upgrade " qu'offrira " the beast " pour mes titres, mais également les versions next-gen des mes jeux :(acheté pas cher en démat' pour l'occasion et aller au-delà le premier opus du reboot de Tomb Raider, dont je n'ai jamais connu que l'Ange des Ténèbres sur PS2, avant le reboot donc)(acheté pas cher en démat' pour l'occasion)(acheté trop tôt, je n'ai pas su jusqu'alors trouver le temps ; coucou l'upgrade)(acheté trop tôt, je n'ai pas su jusqu'alors trouver le temps ; coucou l'upgrade)(histoire de test le 120 fps sur mes fps préférés, parce que je les ai déjà faits)(histoire de test le 60 fps, car je l'ai déjà fait)(commencer y'a quelques temps)(connaître le fin mot de l'histoire parce que je l'ai jamais fait et que la mythologie Fabula Nova Cristallis n'a su se révélée qu'au travers cette trilogie pour le moins controversée)(dont je dois terminer le 4 CD)Évidemment, j'ai en tête des jeux tels que, ou bien(dont j'ai profité du retard éminemment polémique pour m'initier à laque j'ai adoré), mais encore le fameux, le seul, l'unique, le grandqui montrera le bout de son bout en janvier 2022Et putain, je suis impatient de pouvoir tâter deen 120 fps !... Déjà que je suis un joueur qui à du talent (comme nos régions), mais en allant au-delà du 60 fps en 120 Hz, je ne saurais plus me montrer clément, c'est sûr !...