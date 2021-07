Une rumeur apparue avant l'E3 2021 disait que la team Super Mario Odyssey (Nintendo EPD Tokyo) serait sur un nouveau Donkey Kong 17 ans après Donkey Kong Jungle Beat paru sur Nintendo GameCube.Il n'y a rien eu jusqu'à présent cependant le même "insider" Zippo affirme qu'en plus de ce nouveau jeu, Nintendo serait sur un projet d'animation (un film ou série ?) qui serait qu'au stade d'étude pour l'instant, en plus de diverses marchandises.On sait qu'au Super Nintendo World, la zone Nintendo du parc d'attraction d'Universal Japan, une partie est actuellement inaccessible et supposée dédiée à Donkey Kong.Reste à savoir si ses informations sont vraie Nintendo ne va pas tout annuler comme ils l'auraient fait pour la série The Legend of Zelda chez Netflix parce que ça avait leaké