Ces derniers jours, une vague de chaleur sans précédent s'est abattue sur l'ouest du Canada.Le précédent record de chaleur au Canada datait de 1933 et était de 45 degrés.- Lundi record battu, 46- Mardi record de la veille battu 47- Mercredi record de la veille encore battu 49.6Quasiment 50 degrés, par comparaison il n'a jamais fait autant a Las Vegas en plein désert et ce n'est qu'a 6 degrés du record de chaleur absolu sur Terre mesuré a 56 degrés.Forcément avec ces températures les feux de forêts sont légions et, triste symbole, le village de Lytton qui a enregistré ces records est actuellement en feu et devrait complétement bruler.