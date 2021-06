La "grande majorité" des développeurs de BGS se concentrent actuellement sur Starfield, mais Howard a déclaré : "Tout le monde travaille sur tout, donc les projets [Starfield et The Elder Scrolls VI] s'entremêlent en quelque sorte."



Dans l'ensemble, Howard a déclaré que The Elder Scrolls VI reste dans la phase de "conception" de son développement. L'équipe réfléchit actuellement aux exigences techniques du jeu, et cela devrait inclure quelques avancées pour Creation Engine 2 en plus de ce qui est nécessaire pour Starfield.



Il est bon de penser que The Elder Scrolls VI est encore en phase de conception... mais nous vérifions la technologie : "Est-ce que cela va permettre de gérer les choses que nous voulons faire dans ce jeu ? Chaque jeu comportera de nouvelles suites technologiques. Elder Scrolls VI aura donc besoin de quelques ajouts au Creation Engine 2", a déclaré Howard.



La sortie de Starfield est prévue pour le 11 novembre 2022



Le dernier épisode de la série, The Elder Scrolls (Skyrim) est sorti en 2012, les fans de la série commencent à s'impatier, quasiment 10 ans sans un nouvel épisode.Mais n'esperer pas voir le prochain avant une paire d'années, d'après le big boss de Bethesda, Todd Howards. En effet il vient de confirmer que le jeu ne serait que toujours en phase de conception..