Bon, il s'agit plus véritablement d'un classement plutôt que d'un véritable top même si je considère que tout les films Harry Potter ne sont pas mauvais pour autant, certains quand même moins bon que d'autre il est vrai.Et comme j'ai dis la dernière fois que je ne souhaitait pas uniquement faire des tops liés au JV (bien que quand même prioritaire) mais souhaiter élargir le bordel, ce top j'avais envie de le faire alors le voici, ce top/classement appeler ça comme vous voulez.Tout d'abord, je suis pas non plus un immense fan de HP mais j'aime quand même beaucoup l'univers du jeune sorcier et attends avec impatience la sortie du jeu en 2022. J'ai lu tout les livres également, vu tout les films mais yen a quand même je pense qui sont bien plus fans que moi. Bref, trêve de bavardage voici mon top !- Il est malheureusement la lanterne rouge de ce classement... HP et le PDSM n'est pas un mauvais film en soit. Juste que je l'ai trouvé brouillon, aussi bien dans sa narration que dans son rythme. Le film a beaucoup de mal à décoller, le passé de Voldemort est expéditif, on a du mal à comprendre ce qu'il se passe si on a pas lu les livres. Reste des bonnes scènes comme l'affrontement dans les toilettes entre Harry et Drago ou encore la fin forcément avec la mort de Dumbledore.Mais voilà, tout le reste du film et selon moi peu mémorable, les 3 quart du film je me suis un peu fait iech je dois dire...7)- Une ambiance de fin du monde que j'ai beaucoup aimé dans ce film. Harry traqué par Voldemort et ses mangemort, doit détruire les Horcruxes pour vaincre définitivement Vous Savez Qui. Il y règne une atmosphère froide, presque glaciale, les paysages sont très joli, la photographie et colorimétrie y est pour beaucoup.Malheureusement, Quand Harry Ron et Hermione sont dans leur tente au milieu de nulle part, il ne s'y passe malheureusement pas grand chose. Beaucoup de blabla au final pas très intéressant, et beaucoup de temps mort qui dure parfois une éternité.Heureusement, vers la fin dans le Manoir des Malefoy, ça devient beaucoup mieux et ce même si la fin arrive un peu de manière expéditive... Dommage aussi qu'il manque des scènes cruciales du livre comme la mort de Petitgrow avec sa main d'argent qui il me semble n'est pas dans le film.6)- Le tout premier film et bien évidemment un classique ! Y découvrir comme ça tout cette magie et cet univers en 2001 avait vraiment quelques chose d'incroyable et de féerique. Le film est également un très bon divertissement, même si il a quand même pris un coup de vieux maintenant. (cte gueule qu'à le troll). L'intrigue est également un peu brouillone par moment, en tout cas plus que dans le livre. Le combat contre Quirrel est "mouif".J'ai cependant beaucoup aimé découvrir cet univers et ces personnages. La scène dans la forêt interdite et également une de mes préférées car elle me faisait flipper quand j'étais gosse !5)- Le dernier film est malheureusement pas celui que je préfère même si je le trouve quand même très bon. La bataille de Poudlard est très bonne, beaucoup de scène marquante également comme la mort de Rogue par Nagini. La course poursuite dans le château en balai avec Goyle qui envoie le sort je crois "Feudémon" sur Harry et qui finis par crever de son propre sort LOUL !Bien évidemment, la libérarion du dragon prisonnier des Gringotts, mais une grande déception malgré tout pour le combat final qui est vraiment moyen. Très expéditif, peu intense alors que j'en attendais beaucoup, et au final peu marquant. Yavais clairement matière à faire mieux, si le combat avait été monumental et intense, il aurait pus grappiller quelques places, ce n'est pas le cas selon moi.4)- Pas dans le trio de tête mais clairement un de mes HP préféré et ce même si il manque beaucoup de choses par rapport au livre, avec pas mal d'incohérences. Mais qu'importe, ce film se déguste sans aucun répit ou presque. Il est épique quasiment du début à la fin, le tournoi des trois sorciers est super bien représenté, le dragon quand j'avais découvert ça au cinéma péter la classe franchement !Et à la fin dans le cimetière avec Voldemort, c'est sombre, presque angoissant et très triste avec la mort de Cedric. HP 4 est un gros film, l'un des plus long je crois dont l'action est presque non stop, et le plus épique selon moi des HP.3)- Dans le trio, HP 2 qui est maîtrisé quasiment de A à Z ! En plus d'être un excellent film, c'est également l'un des HP les plus fidèles au livres. Il y règne un mystère, presque une enquête haletante tout le long du film pour savoir qui a ouvert la Chambre des Secrets, et c'est très très prenant. L'acteur qui fait Gilderoy est excellent, je veux fire ils auraient pas pus trouver mieux !C'est aussi l'un des films qui me faisait un peu flipper quand j'étais gamin avec le Basilic et sa voix ou les lettres de sang sur les murs. On sent la tension monté d'un cran dans cet épisode par rapport au premier qui était un peu trop "sage" à mon goût, et ça Colombus la très bien compris !2)- J'ai longtemps hésité entre lui et HP 2 à cet place mais j'ai décidé de mettre HP 5. Ne serait ce déjà que pour le personnage de Dolores Ombrage absolument magistrale. Une saloperie finis qu'on a envie de tarter du début à la fin. C'est aussi l'un des HP les plus sombres, avec un Harry bien différent de ce qu'on a eu l'habitude de voir. Torturé et affaibli par le Seigneur des Ténèbres et ce du début à la fin. Que dire également quand Harry se la joue professeur dans la salle sur demande, de la découverte de nouveaux perso comme Luna. Mais encore et surtout du combat totalement épique entre Voldemort et Albus, qui en envoie plein la tronche. Et de la mort tragique de Sirius par Lestrange...Un excellent film que je met second sans aucune hésitation ou presque.1)- Mon préféré et le meilleur pour moi. Je l'avais vu au cinéma et ça a été une claque monumentale ! J'avais également bien flippé devant ce film, notamment avec les detraqueurs que je trouve juste super bien fait et terrifiant. La scène du train, j'en avais encore des frissons il ya quelques années. On sent encore également la "maturité" monter d'un cran dans cet épisode. Et Hermione, perso que j'adore démontre enfin tout son potentiel dans cet épisode, c'est pour moi la véritable héroïne de ce HP 3 ! Même si Harry ne démerite pas non plus.Le passage du retourneur de temps est très bien amené, et visuellement ça claquer et c'était super bien mis en scène. Le personnage de Lupin est également très réussi, très attachant, et en loup garou il faisait bien flipper le con...Pour moi, ce film est maîtrisé de A à Z, et je lui trouve presque aucun défaut. Il est le meilleur pour moi et pour beaucoup de monde, dans les sondages que j'ai pus voir.Je l'ai sûrement vu plus d'une dizaine de fois et jamais j'ai été lassé, un chef d'œuvre !Voilà, ce top/classement est terminé. Hésitez pas dans les commentaires à me dire vous quel est votre top !Je notifie personne cette fois car il faut vraiment aimé un tant soit peux HP et j'imagine que ça ne concerne pas tout monde donc inutile de notifié des personnes que ça n'intéresse pas !