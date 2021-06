directeur créatif

Approuve et contrôle la direction des extensions de la marque comme les films, les livres, les romans graphiques, le web, les DLC et les jeux mobiles ; assure la cohérence de la mythologie et de l'univers de la marque

Story Lead

Démontrer une maîtrise de l'art à la fois dans l'écriture dramatique traditionnelle et dans les considérations narratives spécifiques au jeu (interactivité, pensée systémique, intégration de l'histoire et du gameplay, etc.) et créer de manière autonome un travail qui fixe la barre de la qualité.

Participe au processus de création en développant les personnages, l'intrigue et les moments clés de la narration en travaillant avec les directeurs de projet et les autres membres de l'équipe de production.

Rédiger des scripts pour des séquences en temps réel et des séquences cinématographiques, et coordonner avec divers groupes pour les mettre en œuvre.

systems Designer

Conçoit et développe les interactions et les systèmes des joueurs (y compris le combat, la navigation, la progression et l'économie) pour un environnement multijoueur.



Compréhension approfondie des systèmes de combat de mêlée, de la conception des ennemis et des boss.

directeur artistique

Aide à la planification de la pré-production et au développement d'une nouvelle IP avec les directeurs créatifs.

Décidement chez Insomniac pas le temps de prendre une pause ! Après avoir sorti Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Ratchet & Clank: Rift Apart au cours des huit premiers mois de PlayStation 5, le développeur basé à Burbank annonce maintenant activement des postes pour l’un de ses prochains projets: le compte Twitter officiel pour le développeur :Fort heureusement la description des postes nous permettent d'en apprendre un peu plus.Le rôle duprécise les ambitions du studio pour cette IPLe poste desemble également indiquer que l'histoire/ narration est une partie importante de ce jeu, donc peut-être que le multijoueur n'est pas l'objectif principal ou la seule orientation:Pour le rôle du(multijoueur) :Il pourrait y avoir également un système de combat de mêléeLe poste defait mention d'une nouvelle IP