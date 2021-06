Après diverses annonces au cours des dernières semaines, il semblerait qu’EA, l’un des grands absents du Summer Game Fest de cette année et de l’édition 2021 de l’E3, ait plusieurs nouveautés à dévoiler, dont le retour d’un célèbre survival horror IP.



Selon une vidéo récente de Jeff Grubb, journaliste bien connu de VentureBeat et initié de l’industrie, a révélé ces dernières heures que EA Motive pourrait révéler lors du prochain EA Play le nouveau Dead Space.



Cette indiscrétion confirmerait ce qui a émergé ces derniers mois, où le leaker avait laissé entendre que l’équipe de développement canadienne travaillait sur une célèbre franchise signée Electronic Arts qui ferait le bonheur des fans du géant américain.



Bien qu’en février dernier, Grubb ait refusé d’enquêter sur la question, l’initié bien connu (ainsi que d’autres collègues éminents, dont Shinobi602 et Jez de Windows Central) a maintenant décidé de rompre le délai, révélant que nous pourrions connaître plus de détails sur le nouveau chapitre consacré à l’univers de Dead Space dès la semaine prochaine.



(Désolé pour le copier coller à l'arrache mais je trouvais ça important de vous le partager)



Le site Xboxygene a également noté la rumeur !



Alors, le retour de Dead Space bientôt ? Évitons de crier victoire trop vite...