Ou PAS !! LOLNon mais,je pense que beaucoup doivent des excuses à @Armando qui avait affirmé de façon pur et simple qu'il y a aura aucun Persona 5 sur Xbox annoncé.Mais bon...qui sait....Astral dira surement sur Twitter que c'est prévu pour le Xbox Inside et que l'E3 c'était pas la placePS : Très bonne conf pour moi,alors oui,on aurait pu avoir moins de CGI(comme d'hab hein),et plus de prise de risque,même pour des jeux en phase alpha en making of au sein des studios. Mais j'ai aussi noté qu'il y avait trop de jeu shoot multi coop dans tous les sens,c'est lourd. 8/10 le tout.