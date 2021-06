Voilà...Du gameplay le 13 juin. Comme prévu, de grosse tempête comme des tornades seront au programme, des technologies comme des chiens robot et des wingsuit pour une guerre qui s'annonce monstrueuse.- Aucun solo- 128 joueurs en ligneEnjoy !

posted the 06/09/2021 at 03:12 PM by populus