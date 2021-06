Quand le développement d’un titre à la fois pour la PS4 et la PS5 sera possible et logique (comme ce sera le cas pour Horizon Forbidden West, le prochain God of War et GT7), nous continuerons à y travailler. Si les propriétaires de PS4 veulent jouer au jeu en question, ce sera possible. S’ils préfèrent vivre l’aventure sur PS5, le jeu sera également disponible sur cette console.

Souvenez vous !Clairement Sony a menti aux consommateurs, et c'est ce qu'on appel de la publicité mensongère.Herman Hustl a clairement dit que ce ne seront pas les dernièrs jeux first party à sortir encore sur ps4, dans son interview il confirme que quand cela sera possible les jeux continueront à sortir sur ps4: