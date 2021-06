Et c'est Microsoft qui confirme la nouvelle:

"Un article, mis en ligne par erreur par l'une de nos divisions Xbox, incluait des informations inexactes concernant l'exclusivité de Dolby Atmos et Dolby Vision sur Xbox Series X|S. Aucun accord d'exclusivité n'a été signé pour ces technologies".

posted the 06/01/2021 at 08:17 PM by kratoszeus