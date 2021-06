, éditeur indépendant de comics (entre autres) et autres figurines en plastique, plus connu sous le nom de "ténébreux canasson" dans la sphère jacobine anti-variant breton (rien à voir avec Thierry), vient de lancer son département JV en ouvrant deux (micro) studios (l'un en Oregon, là où se situe déjà le siège social de la maison mère, l'autre en Chine, à Shanghai).Le groupe chercherait des collaborations avec les meilleures entreprises du secteur vidéoludique pour adapter au mieux quelques-unes de leurs centaines de licences maison.Ca évoque des Triple-A pépouze, des projets sur tous les types de plateformes (téléphones, PC, consoles, "cloud"), des sorties multimédias et ce sera chapeauté par(voir le court entretien, en anglais, de ce dernier avec Venture Beat ).Annonces à venir pour le premier trimestre 2022.

posted the 06/02/2021 at 09:33 AM by iglooo