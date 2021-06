Il fut un temps c'était NieR: Automata le titre de Square-Enix développé par Platinum Games qui était sous les feux de "à quand sur Switch ?", vu sa popularité. Il n'y a jamais eu concrètement quelque chose avec la console de Nintendo, mais c'était avant le datamining de NieR Replicant le remaster/remake de NieR sur PS3/X360.Dans les codes du jeu il est fait mention du terme "nx" le nom de code de la Switch, ce qui veut dire qu'à un certain moment durant le développement le jeu été prévu sur Switch mais que cela a été abandonné comme en témoigne d'autres bouts de codes ne référençant plus "nx".Comme l'explique le dataminer, la reference "nx" est lié à des presets de graphismes, Square-Enix était arrivé à un point dans le développement pour avoir des réglages graphiques exclusifs à cette supposément version Switch.

Like

Who likes this ?

posted the 05/31/2021 at 12:21 PM by masharu