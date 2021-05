Après les départs de Andrzej Zawadzki (lead designer sur Cyberpunk 2077) et Konrad Tomaszkiewicz (game director sur The Witcher 3 et directeur du design sur Cyberpunk 2077), c'est désormais au tour de Mateusz Tomaszkiewicz (narrative designer sur The Witcher et Cyberpunk 2077) de quitter le studio polonais CD Projekt RED.A noter que Adam Badowski laisse son poste de game director à Gabriel Amatangelo (directeur créatif de Cyberpunk 2077) pour se concentrer exclusivement sur la gestion de CD Projekt RED. Amatangelo aura pour première mission de diriger le développement des extensions.