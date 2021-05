Bon, apparemment tout part de la vidéo teaser qui aurait été leaké sur Internet et dataminé, dans les meta-données de la vidéo un mot revient plusieurs fois : "rangers".Et là, un soit-disant leak en janvier dernier revient sur le devant de la scène : ce leak prédisait que le prochain Sonic se nommerait Sonic Rangers. A prendre avec des pincettes, même si le jeu sort l'an prochain et qu'on devrait en savoir plus officiellement peut être dès cet E3.Ce leak venant d'une personne ayant supposément testé un build du jeu prédit également que ce Sonic Rangers serait un jeu à monde ouvert "inspiré de Zelda: Breath of the Wild" avec un système de "tours à la Ubisoft" où Sonic pourra parcourir le monde et activer des portails pour des phases "plus classique" ou "inspirées de Sonic Unleashed" selon un autre leak posté juste avant la vidéo d'hier.Un système d'arbre de compétences débloquerait les (nouveaux) pouvoirs de Sonic. Le teaser montrerait une des nouvelles compétences de Sonic : le "spincycle" qui permettrait de tourner autour des ennemis automatiquement.