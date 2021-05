Coucou!



A fortiori je voulais juste avoir votre avis. Vos consoles depuis la PS2:



-Donnez le nom de la console.

-Vous la préférez debout ou couchée ?

-Et surtout expliquez pourquoi.





Moi par exemple j'ai eu toute les consoles et tous sont rester couchés. Ce concept "debout" depuis la PS2 m'a paru fun mais je sais pas pourquoi je pensais que peut être c'était pas "safe", un petit coup et elle peut tombé. Ou pouvait provoqué une hausse de température, fin' je sais pas^^



A vous et merci de votre participationalité.