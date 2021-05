Shinji Mikami a fait trembler les joueurs avec Resident Evil et Dino Crisis, il a par la suite œuvré sur des titres moins horrifiques, avant de revenir à ses premiers amours chez Tango Gameworks en concevant deux opus de la série The Evil Within. De l'horreur et de l'action qui ressemblaient fortement à Resident Evil 4.





La licence n'a pas forcément cartonné, Shinji Mikami développe d'ailleurs actuellement GhostWire: Tokyo, mais Bethesda ne lâche pas la franchise pour autant. Trademarkia indique en effet que ZeniMax Media, maison-mère de Bethesda, a redéposé la licence The Evil Within en juillet dernier pour « continuer son exploitation », ce qui ne veut malheureusement rien dire. D'habitude, un studio redépose une marque dans le but de l'exploiter dans la foulée, mais là, le dépôt a été fait quelques semaines avant l'annonce du rachat de ZeniMax/Bethesda par Microsoft, les studios ont sans doute simplement voulu s'assurer que la licence leur resterait entre les mains.



Si il ya un Evil Within 3 à l'avenir, ça sera vraiment pas pour tout de suite car Shinji Mikami est occupé sur Ghostwire Tokyo.



Et espérons aussi qu'il soit mieux que le 2 car personnellement ça a été une petite déception quand même...