Subnautica ressort dans une version native PS5 (donc pas d'histoires de rétrocompatibilité).Outre des temps de chargements améliorés, les paramètres graphiques (ombres, occlusion ambiante, antialiasing, reflets) ont été rehaussés.Le reste n'a pas changé, notamment la résolution qui reste bloquée à 1080p 30fps comme sur PS4.Il est cependant possible de désactiver le vsync via un mode performance en 1080p 60fps avec du tearing.

posted the 05/17/2021 at 08:40 PM by lamap