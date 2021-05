"Voici donc la liste des nombreux contenus qu’il sera possible de récupérer à partir du 18 mai à 5h du matin (heure française) sur le PlayStation Store :



- Rocket League : PlayStation Plus Pack (contient des items de personnalisation)

- Brawlhalla : Play at Home Pack (contient des skins, emotes et autres items)

- Destruction AllStars : 1100 Destruction Points

- MLB The Show 21 : 10 packs “The Show”

- NBA 2K21 : The Play at Home Pack (contient des items, 5000 points MyTEAM et plus encore)

- Rogue Company : Play at Home Pack (contient un skin et 200 Rogue Bucks)

- World of Tanks/World of Warships : Un pack est proposé pour chaque jeu avec divers bonus (boosters, jours premium gratuits, et plus encore)

- Warframe : Starte Bundle (contient des crédits, des boosters et plus encore)

- Call Of Duty Warzone : Cinq jetons Double XP de 60 minutes (Exception : récupérable le 20 Mai)"