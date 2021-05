Libéré de son personnage principal Nathan Drake, Lost Legacy est à la fois un spin off et le baroud d'honneur de la saga d'aventure de Naughty Dog.

Centré sur un duo féminin fraichement formé (la bien connue Chloe Frazer et Nadine Ross), nous allons partir en Inde à la recherche de la légendaire défense du dieu Ganesh.

Au programme : un monde gigantesque, en open world, d'où sont reliés directement zones de combats, temples mystérieux et cités perdues.

Dans un condensé de 10 chapitres (soit moins de la moitié d'un Uncharted classique), nos protagonistes vont enchaîner tout le programme de la saga : gunfights, puzzles, acrobaties (complètement pétées), explorations...

Le rythme est sans aucun temps mort et d'une fluidité à toute épreuve.

Techniquement, ND livre son meilleur jeu : impérial sur PS4 Pro, soutenu par des textures et éclairages à tomber, une modélisation hallucinante et des paysages à couper le souffle.

Les contrôles répondent parfaitement et sont un vrai plaisir. Dommage que l'aventure soit si courte et que la platitude des dialogues (et du méchant) soient de retour, car en l'état, à taille équivalente, Lost Legacy aurait pu être le meilleur épisode de la saga. Bravo !

Images et maison et prises sur Ps4 Pro.