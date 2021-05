Bonsoirje suis ici pour mettre en lumière une affaire qui se répand de plus en plus : les jeux avec des faux blister.En effet depuis quelques années j'ai pu en voir quelques uns.Mais depuis 1 an environ les choses sont devenu bien pire!Les jeux avec des faux blister sont presque devenu monnaie courante...Pour faire simple une personne achète des vieux jeux pas cher en destockage, découpe le liseret officiel Nintendo, et le recolle.Il achète des jeux comme des Zelda ou des Pokémon(ce sont souvent les jeux les plus cher sous blister) d'occasion en très bon état, rebliste le jeu avec une machine et recolle le liseret par dessus(ou en dessous parfois).Et ensuite ils sont revendu comme neuf.Pour une personne assez peu vigilante elle n'y verra que du feu.Que ce soit GB, GBA, DS, GC, N64, tout y passe...Voici quelques photos du travail de la personne en question....PS :Vous remarquerez que des jeux GG ont un liseret noir(ce qui est impossible car ils ont été introduit par Nintendo à partir de 2009).De même les jeux Pokémon HeartGold et Soulsilver ne sont jamais sortie chez nous avec un blister(mais seulement dans la grosse boite avec le PokéWalker.[url=]http://image.noelshack.com/fichiers/2021/18/2/1620151263-178158333-164269972272671-2788536739844387184-n-1.jpg[/url]Et pour finir voici une vidéo qui date de quelques jours.La personne débliste son Zelda sur GC en édition limité censé être "neuf"Je vous laisse voir le résultat....