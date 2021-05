STALKER 2 n'est qu'une exclu tempo de 3 moishttps://www.frandroid.com/marques/microsoft/929949_epic-vs-apple-docuements-confidentiels-microsoft-xbox?fbclid=IwAR0IrEGj1WYlp7S_Qgap9u0efeVKcA7Bf1x2jKrX78qIXN9qG-PlRB3NXrUhttps://www.xboxygen.com/News/36596-S-T-A-L-K-E-R-2-et-The-Gunk-leurs-durees-d-exclusivite-Xbox-ont-ete-revelesEt qu'ils font machine arrière sur les revenus xbox : "Finalement, Microsoft aurait tranché pour ne pas changer le taux de commission sur le store console Xbox, suite à une seconde déclaration qui se veut plus explicite.“Nous ne mettrons pas à jour le partage des revenus pour les éditeurs sur consoles.” - Un porte-parole de Microsoft précisant leur première déclaration"https://www.xboxygen.com/News/36594-MAJ-Microsoft-ne-va-pas-baisser-sa-commission-sur-son-store-console-Xbox?fbclid=IwAR3hJ9YFokhZ3b71idIlnUNz4o7M0flkL0MJis0AT6x3OZ8dJVW9TeP1e18

posted the 05/03/2021 at 01:15 PM by davydems