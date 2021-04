...pour Resident Evil RE:Verse (je vous ai fait peur hein), Resident Evil RE:Verse ne sera pas disponible au lancement de Resident Evil 8 donc. L'information provient du site officiel du jeu, Il faudra attendre l'été 2021 pour pouvoir le télécharger et y jouer.Capcom officialise également la venue d'un DLC baptisé "Trauma Pack" pour Resident Evil VILLAGE qui prendra la forme d'une véritable réminiscence à Resident Evil 7.Ce pack est contenu dans l'édition Deluxe de Resident Evil VILLAGE, il n'y a aucune information sur sa disponibilité sur le store pour le moment (sûrement quelques jours après la sortie du jeu si c'est comme celui de Resident Evil 2 Remake).Le contenu du DLC au complet :

Like

Who likes this ?

posted the 04/27/2021 at 05:34 PM by marchand2sable