Eh non, Resident Evil 4 sur Oculus Quest 2 ce n'était pas une mauvaise blague du Showcase Resident Evil. Une vidéo et des informations sont même disponibles sur le jeu.A première vue, ça semble vraiment fun c'est même dommage qui ne sera jamais disponible sur PS4, ça m'aurait fait ressortir mon PS VR de son carton poussiéreux.Resident Evil 4 est un véritable classique, une révolution extraordinaire pour la saga et pour le jeu vidéo dans son ensemble, le jeu inspire encore les développeurs d'aujourd'hui. On retrouvera donc une nouvelle fois ce monolithe en exclu VR Oculust Quest 2.Voici la vidéo et les informations du site officiel d'Oculus :Pour la date de sortie, on sait juste que le jeu arrivera cette année normalement.