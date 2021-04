Petit article sur une vidéo que j'ai trouvé hier soir sur un comparatif de taille des différents Monstre de, plus précisément sur laJ'avoue que le dernier je m'y attendais pas et aussi je savais pas qu'il y avait des monstres végétales ?rajoutez en sursiouplaitJ'aimerais bien une vidéo qui montre vraiment la perspective de taille de tout les monstres apparu dans la série. En tout cas chapeau à lapour la réalisation de cette vidéo.Petite question subsidiaire, savez vous pourquoi leest devenu le monstre emblématique de la série ?

posted the 04/20/2021 at 10:08 AM by opthomas