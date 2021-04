Mais la grosse nouveauté, c’est le filoptère. Ce petit insecte va vous permettre de vous projeter dans les airs, vous donnant ainsi la possibilité d’atteindre des rebords impossible autrement, ce qui offre une très grande verticalité aux niveaux, mais va surtout servir pour les combats ou les attaques combinées : les filoptères vous permettront de détruire des morceaux d’armures du monstre, un vrai plus assez jouissif une fois maitrisé.

Capcom souhaitant toujours attirer plus de monde, ce Monster Hunter Rise embarque bien sûr les nouveautés de World, mais continue d’en rajouter pour le confort de tous, comme la monture Chumsky qui permet de traverser les nouveaux territoires à toute allure, rendant le farm de ressources moins chronophage.

Après plus de 16 millions de ventes pour Monster Hunter World, le développeur japonais a décidé de remettre le couvert et poser son camp sur la Nintendo Switch.

