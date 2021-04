C'est en découvrant le Tweet de FFworld la matinée du 1er Avril que je me suis posé cette question.Je vous avoue que je me suis bien fait avoir, et heureusement que ce n'était qu'un poisson d'avril.Mais je ne m'attendais pas à avoir une telle réaction, Ça reste juste un chiffre certes, mais ça fait partie de l'identité de la saga autant que le logo d'Amano, et même si cette saga a perdu à mes yeux son aura d'antan, lire cette fausse news de beau matin m'a un peu choquéEt si Square renonçait dans le futur aux chiffres romains pour ces deux sagas phares ? À savoir Final Fantasy et Dragon Quest, vous en penserez quoi ?