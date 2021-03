J'ai pas de mot pour décrire ma ......................







Oden dit qu'il est revenu grâce au pourvoir de toki

Ashura doji n'as pas cru au retour de oden et le coupe avec son épée mais le faux oden ne saigne pas.



Le faux oden explose et ashura est pris dans l'explosion



L'identité de oden est un dessin fait par kanjuro

Orochi est vivant



Il y'a une scène avec yamato et Momonosuke



On retourne sur le toit ou se passe le combat de kaido (mode hybride) et big mom contre les supernovas



Law dit qu'ils doivent se débarrasser de l'un d'eux et zorro lui dit qu'il est d'accord avec lui





Kid dit que si c est 2 se battent côte à côte sa sera l'enfer et luffy lui répond qu'il était déjà en enfer plusieurs fois



on parle de jack dans les spoils qui s'est montré et a voulu combattre les fourreaux mais inuarashi l'a arrêté et a commence un combat contre lui