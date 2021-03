Avant chaque fin d'exercice comptable, les sociétés aiment dilapider quelques deniers pour rassurer les actionnaires et il faut croire que Microsoft n'est pas encore assez rassasier après avoir lâché 7,5 milliards de dollars pour s'offrir ZeniMax Media et ses studios.Selon Bloomberg, Microsoft est en pourparlers pour acquérir Discord, un logiciel propriétaire gratuit de VoIP et de messagerie instantanée dédié au gaming, pour plus de 10 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier. Discord a discuté avec des acheteurs potentiels, et le géant des logiciels Microsoft est dans la course, mais aucun accord n'est imminent, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que les discussions sont privées. Une autre personne anonyme estime que Discord est plus susceptible d'entrer en bourse que de se vendre et fait monter volontairement les enchères.Microsoft, qui a cherché l'an dernier à acheter l'application de médias sociaux TikTok et a mené des discussions pour acquérir Pinterest, recherche des actifs qui lui donneraient accès à des communautés d'utilisateurs florissantes.Discord a contacté Microsoft pour évaluer son intérêt, et Phil Spencer, le directeur de Xbox, a discuté avec la société, selon une personne. La société a levé 100 millions de dollars à une évaluation de 7 milliards de dollars l'année dernière, selon Pitchbook. Discord a également eu des discussions avec Epic Games et Amazon par le passé, selon deux personnes connaissant bien le dossier.