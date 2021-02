Le TRÈS TRÈS TRÈS attendu GTA VI n'en finis plus avec toute ces rumeurs et c'est encore le cas aujourd'hui. Bon,mais je partage quand même car ya des trucs qui me semble pas non plus totalement délirant.Comme dis dans le titre, ça vaut ce que ça vaut...En vrac...- Un Remaster de Red Dead Rédemption serait prévu pour faire "patienter" avant ce GTA VI.- Un système de chapitres similaire à Red Dead Redemption 2 quand les 2 premiers seraient situés à la fin des années 70.Un brevet avait déjà été déposé pour améliorer L'IA.Beaucoup d'informations qui sont à prendre avec des pincettes. Bien que certaines idées semblent plus que plausibles, d'autres restent peu probables. Néanmoins, ce leaker tombe éventuellement dans le vrai sur certains points. Reste à savoir de quoi sera véritablement fait ce GTA VI. Et il va falloir se montrer patients, Rockstar n'ayant pas encore dévoilé une once de ce titre si attendu par les fans de la série.Allez, tous avec moi !