Dernier volet de la trilogie Playstation qui marque le firmament de la série, Final Fantasy IX est également le testament de son créateur, Hironobu Sakaguchi, qui sera débarqué quelques mois plus tard après l'abyssal échec du film The Spirit Within.

Conçu par une équipe américano-japonaise à Honolulu, ce Final Fantasy est l'épisode de la consécration, celui qui tire le meilleur des 8 précédents épisodes pour n'en tirer que la sève.

Reprenant la thématique de Gaïa et du Lifestream initiée par FFVII, ce nouveau volet nous replace dans un univers de vraie fantaisie médiévale, que les fans réclamaient à cor et à cris après un 7e et un 8e volet un peu décriés au Japon.

Retour d'anciens de la team, dont Amano, le mythique designer de la série et exit Nomura, déjà occupé sur le X. Les graphismes sont plus beaux que jamais, l'intrigue merveilleusement bien construite, le système de combat presque parfait.

Certains persos, sous des airs enfantins (Steiner et Bibi surtout) traitent des thématiques les plus sombres jamais abordées par la saga (la mort, le sens de l'existence, le suicide...). La musique est à tomber, et Kuja est un splendide antagoniste. Le FF absolu ? Peut-être oui...