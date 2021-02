En aout dernier, un certain britannique du nom de Viv Grannell a soumit au programme Lego Ideas son pitch pour un set Sonic The Hedgehog, ci-dessus basé sur Sonic Mania (image de conception).Finalement les choses ont avancé et le projet est désormais soutenu par Lego et Sega : plusieurs sets seront créés et inspirés par les jeux classiques ainsi que par Sonic Mania. Pas plus d'information.