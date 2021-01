Hello Gamekyo,Avant de recevoir les foudres de certains qui ne seront pas content de ne pas voir leur anime préféré dans cette liste ou un qui correspond à leurs gouts... sachez que j'accorde tellement d'importance à la musique dans un opening que même si le montage ou l'animation ne sont pas dingue parfois, la musique peut à mes yeux (et mes oreilles) porter l'opening à elle toute seule. Je n'ai pas vu l'animé en question parfois mêmeJe ne fais pas un classement en réalité, ils sont trop différents les uns des autres pour les départager équitablement. C'est surtout des opening que je peux écouter en boucle s'en jamais m'en lasser.Pour finir, j'ai 27 piges je n'ai pas suivi la diffusion de certains animés et n'ai jamais pris la peine de me lancer dedans pour différentes raison (pas mon genre, trop d'épisodes, gaver d'en entendre parler, etc...).Je vais bientôt regarder Hunter X Hunter et Cowboy BebopC'est une liste que j'ai mis à jour avec le temps bien sur. Vous remarquerez que j'ai tendance à appréciez les opening... qui donnent la pêcheEt voilà. Comme règle, je mets juste une musique par licence